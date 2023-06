Kirchenraum in Salzburg wurde zum 300. Todestag von Barockbaumeister Fischer von Erlach neu gestaltet

Die Krankenhauspfarre St. Johannes lädt zur Altarweihe am 2. Juli ein. Der neue Altar befindet sich in der Mitte des Kirchenraums. Eine Kombination aus Reliquien soll im Fuß des Altars ihren neuen Platz finden. Vizedechant Josef Pletzer holt eine Reliquie in Mailand ab.

Anlässlich des 300. Todestags des Barockbaumeisters Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656 bis 1723) wurde der Innenraum der Pfarrkirche St. Johannes im Salzburger Landeskrankenhaus (LKH) neu gestaltet. Der neue Altar befindet sich in der Mitte der Feiergemeinschaft, der barocke Hochaltar bleibt erhalten. Die alten Kirchenbänke werden durch einzelne Sessel getauscht. Insgesamt soll durch die neue Raumgestaltung der barrierefreie Zugang erleichtert werden.



13 Ringe und 14 Platten mit symbolischer Bedeutung

Die Krankenhauspfarre St. Johannes lädt zur Altarweihe am 2. Juli um 9.30 Uhr mit Weihbischof Hansjörg Hofer ein. Der neue Altar setzt sich aus 13 Ringen in Form eines Kelchs zusammen. Sie symbolisieren die zwölf Apostel und Jesus. Der neue Ambo enthält 14 Platten, symbolisch für zwei mal sieben, für die in der Bibel beschriebenen 14 Generationen und die 14 Nothelfer.

"Jeder Mensch fühlt sich von anderen Heiligen angesprochen"

Eine Kombination aus Reliquien soll im Fuß des Altars ihren neuen Platz finden. Josef Pletzer, Pfarrprovisor der Krankenhauspfarre und Vizedechant von Salzburg-Zentralraum: "Unser Glaube fußt auf dem Glauben derer, die vor uns gelebt haben." In der Auswahl vertreten sind die mailändische Kinderärztin Gianna Beretta Molla (1922 bis 1962), der oberösterreichische Märtyrer Franz Jägerstätter (1907 bis 1943), der italienische Ordensgründer und Krankenpfleger Kamillus von Lellis (1550 bis 1614) sowie die Salzburger Diözesanheiligen Rupert (um 660 bis etwa 718), Virgil (um 700 bis 784) und Gereon (gestorben um 304). Diese Reliquien-Kombination gebe allen Menschen die Möglichkeit, den jeweils eigenen Zugang zu finden, erklärte Br. Romule Sangoay vom Orden der Kapuziner. "Jeder Mensch fühlt sich von anderen Heiligen angesprochen."

Ein Stück des Hochzeitsanzugs von Franz Jägerstätter

"Die Mailänderin passe gut in diesen Reigen, weil das LKH eine große Kinderstation hat", sagt Pletzer. "Sie hat Ja zum Leben gesagt", als sie sich in der Schwangerschaft für ihr Kind entschieden habe und selbst, erkrankt, gestorben sei. Pletzer plant, die Reliquie in Mailand von der Tochter zu übernehmen. Dem seelsorgenden Team gehe es bei den Reliquien um einen modernen Zugang, heißt es. Deshalb seien auch Teile der Kleidung oder ein geistliches Testament der Heiligen - etwa spirituelle Notizen oder ein Brief - wertvolle zu dokumentierende Reliquien. Von Franz Jägerstätter wird etwa ein Stück des Hochzeitsanzugs übernommen. Sein Leben und Wirken stehe beispielhaft für die Entscheidungen, die im LKH auf Basis des eigenen Gewissens getroffen werden. Kamillus von Lellis stehe als Krankenpfleger, der auch ein Leben mit Krankheit kannte, für das moderne Gesundheitswesen.