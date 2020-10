Kitzsteinhorn: Freerider nach Sturz in Gletscherspalte tot geborgen

Nach stundenlangem, extrem schwierigem Einsatz haben Bergretter in Kaprun den in eine Gletscherspalte auf dem Kitzsteinhorn gestürzten Freerider aus Maishofen nur mehr tot bergen können.

Der 23-jährige Maishofener war am Sonntag in zirka 2700 Meter Seehöhe unterhalb des Hauptgipfels am Schmiedingerkees in eine gut 100 Meter breite Randkluftspalte gestürzt. Seine Begleiter alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Ein Bergretter, nämlich der Kapruner Ortsstellenarzt, war privat auf einer Skitour im Gebiet und wurde sofort von einem Rettungshubschrauberteam in die Spalte abgeseilt. Es konnten jedoch nur Teile der Ausrüstung des Verunglückten sichten.

Bis zum Abend suchten die Bergretter in der engen Spalte nach dem Pinzgauer. Mittels speziellem Spaltenbergegerät seilten sie sich gut 40 Meter ab und gruben gut fünf Meter nach dem von Schnee verschütteten, jungen Mann. Die Spalte ist in der Tiefe eng verästelt und die Suchaktion wurde durch einbrechenden Schnee für alle Beteiligten gefährlich und deshalb am Abend abgebrochen.

Am Montagvormittag sichtete ein abgeseilter Bergretter in der Spalte schließlich in etwa 20 Meter Tiefe weitere Hinweise auf den jungen Mann. Mittels Dampfsonde konnte man zu dem Verschütteten vordringen. Er wurde von den Bergrettern aus der Spalte geborgen und schließlich vom Hubschrauberteam der Polizei ins Tal geflogen.

Im Einsatz standen gut 20 Bergretter, zwei aus St. Johann in Tirol, drei Alpinpolizisten, das Hubschrauberteam von Libelle Salzburg und der Pistendienst der Bergbahnen.

In diese Spalte auf 2700 Metern Höhe stürzte der Einheimische.

