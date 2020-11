Klage gegen Regisseur: Salzburger Ex-Schauspielstar Helmut Berger blitzt bei Obergericht ab

Der einst sehr exzentrische Kinostar hatte einen Salzburger Regisseur wegen einer angeblich entwürdigenden Doku über ihn auf Schadenersatz geklagt. Nun unterlag Berger auch in zweiter Instanz.

Der seit Jahren in Salzburg lebende Ex-Schauspieler Helmut Berger (76) zählte in den 60er- und 70er-Jahren zu den großen Stars des europäischen Kinos, etwa als Mime in den Visconti-Filmen "Ludwig II. oder "Gewalt und Leidenschaft". Berger, seit längeren schon gesundheitlich schwer angeschlagen, war für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannt. Der Salzburger Regisseur Andreas Horvath drehte von Ende 2013 bis Ende 2014 eine Filmdoku über den exzentrischen Schauspieler, im Herbst 2015 wurde das Werk "Helmut Berger, actor" in Venedig dann erstpräsentiert.

...