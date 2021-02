Klambauer: "Das Angebot für Frauen wird sogar erweitert"

27 Frauenhausplätze und 30 Übergangs- wohnungen soll es künftig im Land geben.

Frauenlandesrätin Andrea Klambauer (NEOS) ließ die Frauenhäuser in der Landeshauptstadt und in Hallein im Vorjahr öffentlich ausschreiben. Sowohl den Betrieb als auch den Standort. Der neue Träger hätte kurz vor Weihnachten präsentiert werden sollen. Ein unterlegener Bieter erhob aber Einspruch. Nun wird eine Entscheidung durch das Landesverwaltungsgericht am 9. Februar erwartet. Erst nach gültigem Rechtsspruch ist eine offizielle Bekanntmachung möglich. Die EU-weite Neuausschreibung der Salzburger Frauenhäuser hat für heftige Kritik gesorgt.

Redaktion: Derzeit stehen in der Stadt Salzburg ...