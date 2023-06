Klaus Seufer-Wasserthal: Die zwei Charaktere von Kafkas Schloss erinnern mich an Laurel und Hardy Filme

Erst kürzlich wurde die Rupertus-Buchhandlung zur Buchhandlung des Jahres 2023 gekürt und ist damit die erste Stadtbuchhandlung mit dem Titel. Die Stadt Nachrichten haben mit dem Leiter Klaus Seufer-Wasserthal gesprochen.

Die seit Ende der 30er-Jahre bestehende, nach dem Landespatron benannte Rupertus-Buchhandlung gehört seit 2005 zur Tyrolia-Verlagsgesellschaft und "ist die einzige Filiale, die nicht Tyrolia heißt", erzählt der gebürtig aus Schwanenstadt stammende, 63-jährige Leiter Klaus Seufer-Wasserthal. Das hatte auch Vorteile, da es für die Kundinnen und Kunden der Traditionsbuchhandlung rechtsseitig der Salzach "ein nahtloser Übergang war" und sie ihn gleich als Nachfolger von Gründersohn Bernhard Weis wahrnahmen.

Traditionsbuchhandlung mit Geschichte

Gegründet von Augustin Weis, blieb die Rupertus-Buchhandlung bis zur Übernahme in Familienbesitz. Seufer-Wasserthal kennt sie seit seinen Studienzeiten. Sie hatte mit den Neuerscheinungen einfach das Angebot, das er für sein Germanistikstudium benötigte, und es war immer interessant, sich mit den Buchhändlern und Buchhändlerinnen auszutauschen. Er bewarb sich zwei Mal für eine Ausbildung. Beim zweiten Mal hat es dann endlich geklappt, "und zwar sehr kurzfristig. Da habe ich innerhalb von einer Woche angefangen", erklärt Seufer-Wasserthal lachend. Zunächst war er für die Kinderbuchabteilung zuständig, die in einem Nebenraum untergebracht und eine richtige Höhle war. "Das war super, allerdings ohne Tageslicht", erzählt er grinsend. Seitdem hat sich die Buchhandlung räumlich sehr verändert. Aus zwei Buchhandlungen wurde eine. Die Rupertus-Buchhandlung gab den Kinderbuchbereich an den Johanneskeller ab und bekam dafür einen Raum hinten dazu. "Damit konnten wir die Türen innen durchbrechen" und man musste nicht mehr außen herum gehen.

Aus dem Familienbetrieb wurde 2005 eine Filiale

Mit der Übernahme durch Tyrolia wurde die Buchhandlung eine Filiale und der in Glasenbach wohnende Seufer-Wasserthal der Leiter der aus insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehenden Buchhandlung. Sein Beruf ist für ihn ein "Spagat zwischen Erfahrung und jeden Tag etwas Neues", da der Buchhandel mit 100 Büchern pro Monat einem ständigen Wandel unterzogen ist. Sein Lieblingsautor ist Franz Kafka, dessen Werk er mit den Jahren immer lustiger findet. "Seine Charaktere werden für mich immer mehr zu Buster- Keaton-Filmen." Drei Dinge sind für den Leiter für eine gute Buchhandlung ausschlaggebend: die Qualität des Angebots, der Mitarbeitenden und der freundliche Umgang mit den Kunden. Die auf Literatur des 20. Jahrhunderts bis heute und fremdsprachige Literatur spezialisierte Buchhandlung wird demnächst Partnerbuchhandlung von Ö1.