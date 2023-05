Kleider aus Tischdecken und Vorhängen nähen

Die Modeschule Hallein setzt auf Nachhaltigkeit und näht aus alten Textilien kreative Kleider. Zu sehen sind sie bei der Fashion Show am Flughafen.

Anna Streitberger und Samuel Riedelsperger reißen von einem weißen Stoff Streifen ab. Sie verwenden sie als Accessoire für die Kleider, die sie aus alten Tischdecken, Vorhangstoffen und Hemden genäht haben. Die Caritas hat diese aus ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt.

Streitberger und Riedelsberger gehen in die dritte Klasse der Modeschule Hallein. In dieser Klasse entwerfen die Schülerinnen und Schüler ein Kleid. Laut Aufgabenstellung muss die Oberflächengestaltung experimentell designet sein. Das können Rüschen, Raffungen und Texturen des Stoffes sein.

Neues aus alten Textilien

Für Schulleiterin Andrea Lukart ist das Projekt sehr spannend, weil aus alten Textilien wieder Neues entsteht. So hat Anna Riedelsperger ein blaues Hemd mit Rüschen verziert. Samuel Streitberger verwendete unterschiedliche Hemden und nähte daraus ein gerafftes Kleid. In den meisten Klassen der Modeschule werden jedes Schuljahr Kollektionen entworfen. Gezeigt werden diese bei der Fashion Show am Freitag, 2. Juni, Flughafen Salzburg, Terminal II. Für 15 Uhr gibt es noch Karten.

Geöffnet hat der Terminal bereits ab 10 Uhr. Da stellen die Klassen "Modemarketing und Modedesign" die Modelle in kreativem Kontext aus. Der Eintritt ist frei. Ab Samstag, 3. Juni, werden vier bis fünf Konzepte im Modehaus Hämmerle und bei Kleiderbauer in der Stadt Salzburg rund einen Monat ausgestellt sein. "Dadurch haben wir die Möglichkeit, Konzepte in den Schaufenstern zu präsentieren und zu erfahren, ob sie auch in der Praxis sinnvoll sind", sagt Lukart.

Anlässlich der "Konsumdialoge" in Hallein zeigt die Schule übrigens ab 24. Juni auf einem Themenweg in den Schaufenstern der Geschäfte und Institutionen wie Keltenmuseum ihre Ideen zu "Fast Fashion".