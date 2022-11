Tauschen statt kaufen: Wie junge Menschen an neue Kleidung kommen

Mit Jacke gekommen, mit Hose gegangen. Junge Studentinnen und Studenten sind oft knapp bei Kasse. Um den Inhalt des Kleiderschranks trotzdem zu erneuern, gibt es sogenannte Kleidertauschpartys. In Salzburg finden diese großen Anklang.

Bereits zum zweiten Mal luden am Donnerstagabend der Verein MUT und die Studenteninitiative Plus Green Campus Students Team zur Kleidertauschparty in den Kost-nix-Laden im Salzburger Andräviertel ein.

Während andere Geschäfte bereits geschlossen haben, ist der Kost-nix-Laden an der Paris-Lodron-Straße um 20 Uhr prall gefüllt. Die Kleidertauschparty ist im vollen Gange. Einige Besucherinnen und Besucher durchstöbern die Kleiderständer, andere sitzen bei einem Glas Bier oder Glühwein zusammen.

Das Konzept der Kleidertauschparty

Das Prinzip einer solchen Kleidertauschparty ist einfach: Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aussortierte Kleidungsstücke abgeben, die sie selbst nicht mehr tragen. Nach Lust und Laune kann dafür dann in den abgegebenen Kleidern, Hosen, Schuhen und Taschen gestöbert werden und im besten Fall können neue Lieblingsstücke mit nach Hause genommen werden.

Hannah Silberberg von Plus Green Campus Students Team war schon erfolgreich. Sie hat einige ihrer eigenen Kleidungsstücke mitgebracht: "Was ich ein Jahr lang nicht getragen habe, sortiere ich aus und bring ich mit." Dafür hat sie auch schon vier oder fünf Teile für sich entdeckt, über einen blauen Adidas-Pulli freut sie sich besonders.

Teilnehmen, stöbern und mitnehmen

Teilnehmen, stöbern und mitnehmen kann jede und jeder, auch ohne selbst etwas mitbringen zu müssen. "Wir sind da nicht so streng", sagt Laura Lobensommer von MUT. "Wir wissen, dass es auch sehr viele sozial benachteiligte Menschen gibt, die tagein, tagaus zu uns kommen. Das bedeutet, man kann bringen, man kann nehmen, man kann tauschen."

Die Resonanz der ersten Kleidertauschparty war den Veranstaltern zufolge bereits sehr gut. Auch beim zweiten Mal seien in den ersten beiden Stunden bestimmt schon mehr als 100 Interessierte in dem kleinen Laden an der Ecke gewesen. Generell haben die Veranstalter das Gefühl, dass es viele junge Menschen gibt, die in Salzburg gerne mehr Veranstaltungen dieser Art hätten. Aber der Raum an sich sei schon so teuer, dass solche Tauschkonzepte sehr schwer umgesetzt werden können. Dafür sind noch weitere Kleidertauschpartys im Kost-nix-Laden geplant.

SN/luisa wilczek Michael Waldel und Laura Lobensommer von MUT arbeiten ehrenamtlich im Kost-nix-Laden.

Kost-nix-Laden im Andräviertel

Den Laden gibt es seit 2021. Die Betreiber verfolgen über das ganze Jahr das Kleidertauschkonzept. Neben Kleidung und Schuhen sind auch bereits angebrochene Pflegeprodukte oder Hygieneartikel zu finden, die vor allem finanziell benachteiligte Menschen unterstützen sollen. Der Verein MUT und somit auch der Kost-nix-Laden finanzieren sich über die Mitgliedsbeiträge der fast 34.000 Mitglieder. Das Team von MUT widmet sich generell den Kleinen und Bedürftigen und unterstützt im Alltag sowie in Notsituationen.

Für sich selbst hat Laura Lobensommer am Donnerstagabend nichts mitgenommen.

Generell sei der Laden aber offen für alle, also auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie sie selbst. Allerdings sollte die Gier niemals überhandnehmen, sagt die 28-jährige Lobensommer. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten das Tauschkonzept auch im Herzen tragen."