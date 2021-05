Kleinarl: 40 kleine Gärtner betreuen 40 Hochbeete

Volksschüler und Vorschulkinder in Kleinarl erfahren in der Praxis, wie sie mit Hilfe der Natur Biogemüse ziehen können - von Karotten bis Zwiebeln.

"Eins sein mit der Natur, Vertrauen haben zu ihr, dass aus einem kleinen Samenkorn wunderbares Gemüse und herrliche Blumen heranwachsen. Das unseren kleinen Gärtnerinnen und Gärtnern zu vermitteln ist unser Ziel." Sieglinde Schwarzenbacher absolviert derzeit eine Ausbildung zur Traditionellen Europäischen Heilpraktikerin.

Dabei hat sie das Prinzip des Square-Foot-Gartens kennengelernt. Mit 40 Volksschülern und Vorschulkindern in Kleinarl wird das nun in einem Projekt in die Praxis umgesetzt. Square Foot Gardening beruht darauf, jedem Kind einen überschaubaren Raum für gärtnerische ...