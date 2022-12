Kleinarl: Snowboarderin nach Kollision mit Skifahrer verletzt

Die 23-jährige Deutsche erlitt Schnittverletzungen.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Skigebiet Kleinarl auf der blauen Piste "Family Run" eine Kollision zwischen einem 57-jährigen deutschen Skifahrer und einer 23-jährigen Snowboarderin aus Deutschland.

Die Snowboarderin hatte gemeinsam mit ihrem Freund am Pistenrand der Abfahrt angehalten und in kniender Position eine Pause eingelegt, als sie plötzlich von dem nachkommenden Skifahrer gerammt wurde. Der Skifahrer erfasste die Snowboarderin mit den Kanten seiner Skier, wodurch die Frau Schnittverletzungen im Bereich ihrer Beine erlitt. Die Verletzte wurde durch die Pistenrettung mittels Akia ins Tal gebracht und anschließend mit der Rettung in das Klinikum nach Schwarzach überstellt. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.