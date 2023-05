Kleinarl: Wanderer in Turnschuhen blieben im Schnee stecken und lösten Einsatz aus

Das Paar aus Salzburg wollte zum Tappenkarsee. Doch unterwegs kamen sie vom Weg ab und blieben im Schnee stecken.

Am Freitagnachmittag gerieten zwei Wanderer in eine alpine Notlage. Ein 29-Jähriger und eine 23-Jährige kamen vom markierten Weg in Richtung Tappenkarsee ab. Das Paar verstieg sich auf 1800 Metern Seehöhe und blieb letztendlich im hüfthohen Schnee stecken.

Sie alarmierten den Notruf. Ein Team eines Polizeihubschraubers konnte die beiden Wanderer aus Salzburg finden und mittels Tau bergen. Sie wurden unverletzt ins Tal gebracht. Beide trugen laut Polizei nur leichte Wanderbekleidung und Turnschuhe. Im Einsatz waren neun Bergretter, drei Polizeibeamte und ein Polizeihubschrauber.