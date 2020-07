Kleinarl: Weitere sechs Coronavirus-Fälle in Gasthof

Drei Mitarbeiter aus der Küche und drei Familienmitglieder positiv getestet.

Nach einem Coronavirus-Fall in einem Gasthof in Kleinarl haben die Tests von 14 Kontaktpersonen mehrere weitere positive Ergebnisse ergeben. Wie das Land am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, sind drei Mitarbeiter aus der Küche des Betriebs sowie drei Familienmitglieder (nicht alle arbeiten in der Gastwirtschaft, Anm.) infiziert. Laut der Bezirkshauptmannschaft St. Johann, die die Abklärung durchgeführt hat, dürfte kein Kontakt zu Gästen bestanden haben.

Stefan Paßrugger, Geschäftsführer des Tourismusverbands Wagrain-Kleinarl, sprach zwar von einer "schlimmen Zahl für einen Betrieb". Er verwies aber darauf, dass der Gasthof nach Bekanntwerden des ersten Falls freiwillig geschlossen worden sei. Eine Wiederöffnung ausschließlich für den Ausschank von Getränken sei denkbar. "Das prüft die Behörde, ob das möglich ist." Eine Entscheidung darüber soll am Freitag fallen.

Schon vor einem Monat gab es drei Coronavirus-Fälle in Kleinarl. Damals mussten Dutzende Touristen abreisen. Stornierungen hätten sich seither "total in Grenzen gehalten", sagt Paßrugger. "Bei den Urlaubern haben wir nach wie vor den Ruf, ein sicheres Urlaubsland zu sein."

Zu den sechs Fällen in Kleinarl meldete das Land auch einen weiteren Fall aus dem Flachgau, der mit dem Cluster in St. Wolfgang zusammenhängen dürfte. Die Gesamtzahl auf Salzburger Seite der Region habe sich dadurch auf insgesamt acht Infizierte erhöht. Bei vorsorglichen Tests von 161 Mitarbeitern eines Metzgereibetriebs im Flachgau gab es ebenfalls ein positives Ergebnis. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung klärt die Kontakte der infizierten Person ab.

Zudem wurden aus der Stadt Salzburg und dem Lungau jeweils ein neuer Coronavirus-Fall gemeldet. Aktuell halten sich etwas mehr als 80 aktiv Infizierte in Salzburg auf.

Quelle: SN