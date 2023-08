Kleine Profis erklären in Radstadt die Welt der Wissenschaft

Bei der Abschlussveranstaltung der "Ferien für Neugierige" präsentierten Kinder in Radstadt spannende Experimente aus den verschiedensten Fachbereichen. Die Freude am Lernen war spürbar.

Die Musikmittelschule Radstadt war am Freitagnachmittag gut gefüllt. Und das, obwohl die Schülerinnen und Schüler sich eigentlich nach wie vor in den wohlverdienten Ferien befinden. Einige Burschen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren haben es sich aber dennoch nicht nehmen lassen und auch in ihren freien Tagen neues gelernt. Am Ende einer Woche voller spannender Workshops und lustiger Freizeitaktivitäten präsentierten die Teilnehmer von "Ferien für Neugierige" ihr neu erlerntes Wissen ihren Familien. Auch Bürgermeisterin Katharina Prommegger (ÖVP) ließ sich die spannenden Vorträge und Experimente in den Themenbereichen Chemie, Informatik, Optik, Kryptologie und Physik nicht entgehen.