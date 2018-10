Anlässlich 50 Jahre Kirchweih gedenkt die Taxhamer Pfarre der Aufbruchstimmung von einst.

Diese Woche feiert die Pfarrgemeinde in einem bunten Veranstaltungsreigen ihr 50-Jahre-Jubiläum. Mittwoch sprach bereits Theologe und Universitätsprofessor Paul M. Zulehner zum Thema "Unterwegs in eine neue Ära". Donnerstag steht unter anderem eine ökumenische Vesper (19 Uhr) an, Freitag ein Erzählcafé (14.30 Uhr) und Samstag (17 Uhr) eine Segnung der Kinder mit ihren Fahrzeugen.