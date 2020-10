Kleiner Bub steckte in Viehgitter fest: Die St. Gilgener Feuerwehr half

Wie die Florianijünger mit ihrem Kommandanten an der Spitze den etwa fünfjährigen Knirps aus seiner Notlage befreiten.

Letztlich ging alles gut aus. Ein Wiener Urlauberbub wanderte am Mittwoch mit seiner Familie auf die Illingerbergalm, Gemeindegebiet St. Gilgen. Kurz unterhalb der Alm, auf einer Forststraße, blieb der fünfjährige Knirps fatalerweise in einem Viehgitter stecken. Alle Versuche, sein bis knapp über das Knie im Gitter steckendes Bein wieder herauszubekommen, scheiterten. Auch das Einschmieren mit einer Salbe durch herbeigeeilte Landwirte half nicht. Bis die Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen mit ihrem Kommandant Karl Paul an der Spitze anrückte: "Mit hydraulischem Spreitzgerät konnten wir die Metallstreben soweit auseinanderbringen, dass der Bub wieder heraus konnte. Es fehlte eh nur gut ein halber Zentimeter", so der Kommandant. Der kleine Wiener kam übrigens mit leichten Abschürfungen und einer leichten (Fuß-)Schwellung davon.

Quelle: SN