Kleiner Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ab Mittwoch wieder erlaubt

Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ist ab Mittwoch wieder möglich. Damit könnten sich etwa Freunde und Verwandte grenzübergreifend wieder treffen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag anlässlich eines Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in München. Auch das Einkaufen im jeweiligen Nachbarland sei wieder möglich, sagte Söder.

Erleichterung für die Menschen im bayerischen Grenzgebiet zu Österreich: Der kleine Grenzverkehr ins Nachbarland ist ab Mittwoch wieder möglich. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte nach einem Gespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in München, damit bestehe wieder die Möglichkeit zu Einkäufen und zu Besuchen bei Verwandten und Freunden in Österreich - "natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen".

Bayern hatte den kleinen Grenzverkehr im Dezember verboten - für eine Tank- oder Einkaufsfahrt in ein Nachbarland drohten 2.000 Euro Bußgeld.

Söder zeigte sich "sehr froh" darüber, dass sich die Corona-Lage in Österreich "sehr viel verbessert" habe. "Was für uns am wichtigsten war, dass die südafrikanische Variante in Tirol eingedämmt werden konnte, das war die größte Herausforderung, weswegen dann auch in Deutschland Maßnahmen getroffen wurden."

Sowohl Bayern als auch Österreich werden in Kürze auch wieder touristische Angebote machen. In Österreich will den Tourismus am 19. Mai öffnen. Bayern hatte das für den 21. Mai angekündigt. Österreich wies am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf, Bayern lag bei 116.