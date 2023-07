Kleiner Waldbrand im Oberpinzgau: Zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz

Weil vermutlich durch einen Blitzschlag zwei Bäume im Obersulzbachtal in Neukirchen am Großvenediger brennen, waren am Sonntagnachmittag zwei Polizeihubschrauber dabei, den Brand auf 1800 Metern Seehöhe zu löschen.

BILD: SN/THOMAS MOSER/MOTOFOTO Die beiden „Libelle"-Polizeihubschrauber aus Tirol und Salzburg flogen abwechselnd den Brandherd an. BILD: SN/FEUERWEHR NEUKIRCHEN Der Hubschrauber konnte am Sportplatz in Neukirchen das Wasser, dass die Feuerwehr mittels Tankwagen bereitsgestellt hatte, aufnehmen. BILD: SN/FEUERWEHR NEUKIRCHEN So sah der Brandherd am Sonntagnachmittag vom Helikopter aus aus.