Kleiner Waldbrand im Pinzgau: Zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz

Weil vermutlich durch einen Blitzschlag zwei Bäume im Obersulzbachtal in Neukirchen am Großvenediger brennen, sind seit Sonntagnachmittag zwei Polizeihubschrauber dabei, den Brand auf 1800 Metern Seehöhe zu löschen.

