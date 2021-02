Kleines Deutsches Eck bleibt für Transit offen

Die Verschärfung der bayerischen Einreisebestimmungen für Tirol hat keine direkten Auswirkungen auf Pendler aus Salzburg.

Das harte Vorgehen Bayerns an der Grenze zu Tirol hat am Montag für Verwirrung gesorgt. Die Durchfahrt über das Große Deutsche Eck nach Salzburg wurde auch für Pendler mitunter von den deutschen Behörden unterbunden. Am Walserberg waren am Sonntag Tiroler Fahrzeuglenker an der Grenze abgewiesen worden. In Radiomeldungen war Montag früh sogar von der "De-facto-Sperre des Großen und Kleinen Deutschen Ecks" die Rede.

Zumindest für den Transitverkehr zwischen Unken und Wals-Siezenheim bleibt alles beim Alten: "Ich habe seitens ...