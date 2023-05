In Bruck an der Glocknerstraße ist ein Flugzeug abgestürzt. Ersten Angaben zufolge befanden sich zwei Insassen an Bord. Die Pinzgauer Bundesstraße (B311) wurde gesperrt.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Kleinflugzeug in Bruck an der Glocknerstraße abgestürzt

Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Unfall ereignete sich am Parkplatzes Großgschnait direkt bei der Rodelbahn. An Bord sollen sich zwei Personen befunden haben. Da es an der Absturzstelle zu einem Brand und mehreren Explosionen kam, wurde die Pinzgauer Bundesstraße (B311) gesperrt. Zum Gesundheitszustand und zur Identität der Insassen gibt es noch keine Informationen.