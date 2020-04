Kleingärtner verhinderten massiven Waldbrand in Pabing

Duo hielt die Flammen mit Gartenschläuchen in Schach.

Am Samstagnachmittag bemerkten zwei Kleingärtner in Pabing bei Nußdorf einen Brand im angrenzenden Wald. Nachdem sie die Feuerwehr alarmiert hatten, versuchten die beiden, die Flammen mit zwei Gartenschläuchen in Schach zu halten. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf und des Löschzugs Pinzwang schlugen die Flammen dennoch bis zu vier Meter hoch. Der Brand konnte durch die Vorarbeit der beiden Kleingärtner in einer halben Stunde vollständig gelöscht werden.

"Zum Glück konnten die beiden den Brand mit ihren Gartenschläuchen in Schach halten, sonst hätten wir auf Grund der Trockenheit und der vielen Fichten einen massiven Waldbrand gehabt", erklärte Ortsfeuerwehrkommandant Stefan Miklis. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: SN