Nach dem Tod des 17 Monate alten David nach einem kleinen Eingriff im April 2018 in den Salzburger Landeskliniken (SALK) müssen sich am Mittwoch zwei Ärzte wegen grob fahrlässiger Tötung bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg verantworten.

Obwohl der Bub nicht nüchtern war, wurde er unter Narkose operiert. Er atmete Erbrochenes ein und starb elf Tage später im Spital. Der kleine David wurde von seinen Eltern ins Spital gebracht, weil ein kleiner Blutschwamm auf seiner Wange zu ...