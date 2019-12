Beim Prozess um den Tod des 17 Monate alten David in den Salzburger Landeskliniken (Salk) kam es am Mittwoch nicht zu einem Urteil. Die zuständige Richterin vertagte die Verhandlung auf unbestimmte Zeit.

Zwei Ärzte mussten sich am Mittwoch am Salzburger Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der 17 Monate alte David starb nach einem kleinen Eingriff im April 2018 in den Salzburger Landeskliniken (Salk).

Richterin Gabriele Glatz vertagte den Prozess ...