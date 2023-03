Kleinkind in Annaberg überrollt: Postzusteller beruft gegen Verurteilung

Jener Postzusteller, der im Mai 2022 in Annaberg mit dem Auto ein knapp zweijähriges Mädchen überrollt hatte, legt gegen seine in der Vorwoche erfolgte Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung Rechtsmittel ein. "Wir haben Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe angemeldet", so Rechtsanwalt Peter Schartner von der Kanzlei Schartner & Kofler. Wie berichtet, hatte der Postzusteller am Bezirksgericht Hallein eine Geldstrafe in Höhe von 4510 Euro erhalten: Er hatte damals beim Bergwärts-Wegfahren mit dem Zustellauto das direkt vor der Fahrzeugfront befindliche Kleinkind nicht gesehen und mit dem Pkw erfasst.