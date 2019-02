Kleinparteien kämpfen im Tennengau um jede Stimme

Grüne, NEOS und FPS wollen dafür sorgen, dass die wenigen Farbtupfer auf der schwarz dominierten politischen Landkarte des Bezirks auch nach den Wahlen am 10. März erhalten bleiben.

Die bevorstehenden Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen geben in den TN in den kommenden Ausgaben bis zum 10. März das Thema der Woche vor. Diesmal stehen die kleineren Parteien im Fokus.



Die Grünen

Die größte der kleineren Parteien, die Grünen, treten in diesem Jahr in fünf Tennengauer Gemeinden an. Die Latte aus dem Jahr 2014 liegt dabei mancherorts recht hoch. Grüne Vorzeigegemeinde vor fünf Jahren war Kuchl, wo Spitzenkandidat Gernot Himmelfreundpointner 22,6 Prozent der Stimmen holte und damit in den vergangenen fünf Jahren einen Vizebürgermeister stellte. Himmelfreundpointner will es auch in diesem Jahr wissen. "Mein Ziel ist die Verteidigung des Vizebürgermeisters, vor allem aber ein möglichst gutes Wahlergebnis für unsere Ortsgruppe, damit wir unsere Ideen auch umsetzen können."