22-jähriger überschlug sich mit Kleintransporter im Lungau - Mitfahrer flüchteten

In der Nacht auf Sonntag kam ein 22-jähriger Moldawier auf der Katschberg-Straße (B 99) im Gemeindegebiet von St. Margarethen im Lungau mit einem Kleintransporter, zugelassen in Karlsruhe (D), von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich überschlug und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Eine Polizeistreife traf den Lenker beim Wagen an - und stellte bei ihm eine Alkoholisierung von 1,01 Promille fest.

BILD: SN/FF TAMSWEG Der Lieferwagen blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen.