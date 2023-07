Kletterunfall im Hochköniggebiet: 31-jährige Salzburgerin stürzte ab

Die Sportlerin erlitt bei dem Unfall auf der Südwand der Torsäule im Hochkönig-Gebiet schwere Verletzungen. Das meldet die Polizei.

Eine 31-jährige Bergsportlerin kletterte Samstag um die Mittagszeit im Vorstieg zusammen mit ihrem 29-jährigen Kletterpartner in einer gut gesicherten Kletterroute auf der Torsäule-Südwand im Hochköniggebiet. Als sie sich in der ersten Seillänge leicht verstiegen hatte, setzte die Frau selbstständig zwei Sicherungen mittels sogenannter "Friends". Als sie sich kurz ins Seil setzte um sich auszuruhen und die weitere Route zu finden, löste sich plötzlich die erste Sicherung und in der Folge auch die zweite Sicherung, sodass die Frau rund 10 Meter abstürzte, bis ihr Sicherungsseil an der nächsten Sicherung hielt. Die Frau touchiert beim Absturz einen Felsvorsprung und verletzte sich dabei schwer am Bein. Sie konnte in der Folge von ihrem Kletterpartner zum Wandfuß abgeseilt werden, dort wurde dann die Rettungskette in Gang gesetzt.

Laut Polizeibericht wurde die Salzburgerin vom Rettungshelikopter "Martin1" geborgen und ins Klinikum Schwarzach geflogen. Nach den Erhebungen der Alpinpolizei ist Fremdverschulden sowie ein technisches Gebrechen der Ausrüstung auszuschließen.