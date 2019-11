Klima-Aktivisten und Mönchsberggaragen-Gegner demonstrierten gemeinsam

Ziel der rund 100 Kundgebungsteilnehmer war der "Ort der Schande" am Krauthügel - dort soll eine Dauerbaustelle für die Garagenerweiterung eingerichtet werden. Diesen Ausbau der Garage um 650 neue Parkplätze lehnen Klimaschützer ab.

Gegen das "fossile Wahnsinnsprojekt", den Ausbau der Mönchsberggarage machten am Freitagnachmittag Salzburger Fridays for Future-Aktivisten gemeinsam mit Mönchsberggaragengegner mobil. "Wie kann es sein, dass in Salzburg die Öffis so teuer sind, es keine leistbaren Wohnungen gibt, die Stadtregierung aber trotzdem so viel Geld für Autos ausgeben möchte?" fragte Klimaaktivist und Student Aaron Welther (21). Das für den Garagenausbau reservierte Geld gehöre den Bürgern und könnte genauso gut für andere, klimafreundliche Zwecke verwendet werden.



"Millionen für sinnlose Parkplätze sind fix, aber die aktuelle Politik verhindert zeitgleich einen Schnellradweg nach Freilassing? Das ist zynisch und verantwortungslos" sagt Paul Stellnberger (18), ein Schüler und weiterer Kundgebungsteilnehmer.



"Die ganze Welt redet von der Klimakrise, aber in Salzburg denken die Mächtigen nur an die Geschäftemacherei, an die Festspiele und ihre kurzfristigen Interessen. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel und die Garagenerweiterung steht einer CO2-neutralen Zukunft eindeutig im Weg", erklärt Studentin Lea Holztrattner (19).

Unter den Demonstranten war auch Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz. "Die Bürgerliste lehnt das Projekt seit Beginn an ab und hat sich selbstverständlich an der Kundgebung beteiligt", sagt er. Für ihn sei der Neubau "ein Jahrhundertfehler". Die Anzahl der Tage mit Vollauslastung nehme seit Jahren konstant ab: von 72 (2016) auf 69 (2017), dann auf 63 (2018).

Fridays for Future Salzburg ruft nun zur Teilnahme an der Großdemo kommenden Freitag (Black Friday) am Hauptbahnhof auf. Sie startet um 15.30 Uhr.

Quelle: SN