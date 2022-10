"Klima kennt keine Grenzen"

Seit gut 40 Jahren engagiert sich Richard Reicher für Umwelt-, Kultur- und Sozialthemen.

"Unser Engagement für Umweltarbeit begann in den 80er-Jahren", erzählt Richard Reicher, der am Donnerstag den Umweltpreis der Stadtgemeinde St. Johann erhält: "Wir waren eine linksalternative junge Gruppe mit guten Kontakten und wollten eine eigene politische Umweltpartei in St. Johann gründen." Der damalige Bürgermeister Leo Neumayer installierte allerdings einen offenen Umweltausschuss. Und nach viel Skepsis von beiden Seiten, "wir haben alles besser gewusst und wollten etwas tun", kam es "zu einer beispielhaften Zusammenarbeit mit der Gemeinde", so Reicher: Lange bevor es ...