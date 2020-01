Klima-Sitzstreik vor Mozarts Geburtshaus im Zeichen der neuen Regierung

Die Salzburger Fridays-for-future-Aktivisten verlegten ihren Freitagsprotest auf den Hagenauerplatz. Die Grüne Regierungsbeteiligung war großes Gesprächsthema.

Zum zweiten Mal in Folge fand an diesem Freitag der Protest der Salzburger Fridays-for-Future-Bewegung in Form eines Sitzstreiks vor Mozarts Geburtshaus statt. Dadurch käme man besser mit den Menschen ins Gespräche als bei Prostestmärschen, sagt die 17-jährige Schülerin Anika Dafert. "Wir wollten ausnutzen, dass derzeit so viele Gäste in Salzburg sind und haben uns deshalb an diesen Ort platziert." Großes Gesprächsthema sei am Freitag die Einigung von Türkis und Grün auf eine neue Regierung gewesen. "Wir haben viel darüber diskutiert, ob es gut war, dass die Grünen so viele Abstriche gemacht haben, um Teil der Regierung zu sein. Der allgemeine Tenor bei uns Aktivisten war schon der, dass das neue Regierungsübereinkommen eine deutliche Verbesserung ist."

Klimaziele im Regierungsprogramm sei Verdienst der Schulstreiks

Trotzdem gebe es viel zu kritisieren. Das Jahr 2040 als Ziel für Klimaneutralität zu definieren sei begrüßenswert, sagt Dafert. "Aber eigentlich bräuchten wir das Jahr 2030. Und das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens wird im Regierungsprogramm nie genannt." Zudem gebe es für viele angekündigte Maßnahmen keinen Zeitplan. Trotzdem sind die Aktivisten nicht unglücklich mit dem Programm. "So ein Regierungsprogramm wäre vor einem Jahr nicht vorstellbar gewesen. Wir sehen das auch als einen Erfolg unserer Bewegung."