Klimaaktivisten lassen auf dem Kapitelplatz in Salzburg "Sphaera" "brennen"

Advent, Advent, die Erde brennt: Mit einer Plakataktion tragen die Aktivisten von "Erde Brennt Salzburg" ihren Protest aus der Universität in die Öffentlichkeit.

Nach der mehrwöchigen Besetzung im Salzburger Unipark machten die Aktivistinnen und Aktivisten von "Erde Brennt Salzburg" mit einer Aktion im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam. Am Dienstagmorgen montierten sie ein Plakat auf der "Sphaera" von Stephan Balkenhol auf dem Kapitelplatz: Durch die Flammen auf dem Plakat sah es aus, als würde die goldene Kugel in Flammen stehen. "Mit dieser Aktion soll der Protest aus der Universität in die Gesellschaft getragen werden. Denn es ist offensichtlich: Neben den erkämpften Veränderungen an der Uni braucht es in der gesamten Gesellschaft ein grundlegendes Umdenken", erklärt Aktivistin Elena in einer Aussendung.

Die Aktivistin fordert eine Verkehrswende hin zum Radverkehr in der Stadt Salzburg sowie den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Von der Bundespolitik fordert sie die Versteuerung von Übergewinnen und extremen Vermögen, um die Energiekrise sozial gerecht bewältigen zu können.