Klimadebatte am autofreien Umwelttag

Der Stadtkern wurde zur Begegnungszone und im Besucherzentrum diskutierten Schüler über klimatische Veränderungen.

Der eine oder andere betagte Besucher am autofreien Tag im Stadtzentrum Bischofshofens erinnerte sich an einstige Megastaus und Abgaswolken an der Pfarrhofenge - als der innerösterreichische Ost-West-Verkehr noch durch Bischofshofen führte.

Die Umfahrung von der Autobahn und die Umfahrung am Bahnhof haben eine Begegnungszone, wie sie heute zum Flanieren einlädt, erst ermöglicht.

"Bahnhofstraße und Mohshammerplatz als Fußgängerzone" - das passiert aber auch nur selten im Jahr. Am "autofreien Tag" wurde dort über die Kinderpolizei, den kriminalpolizeilichen Dienst oder über Erste Hilfe informiert. Heimische Betriebe boten kulinarische Schmankerl an. Kinder hatten auf dem Roller-Parcours, in der Sandkiste, der Hüpfburg oder beim Puppentheater Spaß. Ein Fahrrad-Sicherheitscheck, ein Aufprall-Simulator, der Rollstuhlparcours und ein Blinden-Zelt gaben interessante Aufschlüsse.

Der Citybus fuhr den ganzen Tag kostenlos. Das kommt den Klimazielen entgegen. Die standen am Klima-Aktionstag im Geo-Park-Besucherzentrum nahe der Außerleitner-Schanze im Mittelpunkt. 400 Volks- und Mittelschüler aus dem Pongau wurden an verschiedenen Stationen über Geopark, Geologie, Eiszeit, Wetter und Klima informiert. Eine entsprechende Sonderausstellung im Besucherzentrum läuft noch bis Saisonende.

Die Leitung des Geoparks liegt in den Händen des Tourismusverbandes. Vorstand Gert Furtmüller referierte vor den Schülern ebenso wie Markus Häupl, der im wissenschaftlichen Team des UNESCO-Weltnaturerbes mitwirkt.