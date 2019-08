Fast abgeblitzt wären die Meteorologen mit dem Wunsch nach besserem Standort für Messgeräte: Ein Mast drohte den Festungsblick zu verstellen.

In die Höhe gewachsene Büsche und Bäume am bisherigen Standort der ZAMG-Wettermessstation in Salzburg-Freisaal haben die Sauberkeit der Daten zunehmend beeinträchtigt. Die hohen Pflanzen schirmten Wind und Niederschlag ab. Wurden am Flughafen Windgeschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern gemessen, waren es in ...