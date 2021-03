Klimamasterplan: Wie "erneuerbar" wird der Pinzgau?

100 Prozent. So lautet das große Ziel. Hin zum Energie-Gipfel sind aber noch viele Steine zu beseitigen. Die beste Route wird jetzt gemeinsam gesucht.

Es geht um richtungsweisende Entscheidungen. Für den Pinzgau und weit darüber hinaus. Die Energiewende - sie gilt es jetzt voranzutreiben. "Der Weg in die Zukunft muss jetzt klarer werden. Wie bei einer Skitour gibt es unterschiedliche Wege zum Ziel. Zieht jeder eine eigene Spur nach oben? Nein, das wäre nicht effizient. Es gibt viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Gemeinsam müssen wir abstrakte Ziele in die Gegenwart holen", sagt Alois Schläffer, Manager der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Nachhaltiges Saalachtal. Da kommt ein neues Projekt, bei dem die drei Pinzgauer KEM-Regionen mitwirken, gerade recht - Details im Kasten unten.

Österreich bekennt sich im Rahmen der Klima- und Energiestrategie "Mission 2030" zu den internationalen Klimazielen. Im Speziellen besteht das Ziel darin, bis zum Jahr 2030 den Stromverbrauch zu 100 Prozent (national bilanziell) aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Darüber hinaus will das Land Salzburg bis 2040 auch 100 Prozent der Wärmeversorgung im gesamten Bundesland durch erneuerbare Energieträger oder Fernwärme decken.

Im Pinzgau sei die Energienachfrage geprägt vom Tourismus mit hohen Stromverbräuchen und Lastspitzen sowie einer Dominanz von fossilen Energieträgern in der Wärmeversorgung und im Mobilitätsbereich, heißt es in der Projektbeschreibung. Trotz zahlreicher Initiativen und Einzelmaßnahmen fehle bislang eine gesamtheitliche Strategie, um die nationalen bzw. regionalen Ziele zu erreichen. "Am Projektende soll ein ,Handlungswerkzeug' zur Verfügung stehen", sagt Georgia Winkler-Pletzer von der KEM Oberpinzgau energiereich. Klimaschutz mache nicht an Gemeindegrenzen halt - "es geht um ein umfassendes, ganzheitliches Konzept", ergänzt Sebastian Vitzthum von der neu geschaffenen KEM Tourismus Zell am See - Kaprun (mehr dazu im Sonderteil über die beiden Gemeinden auf den Seiten 34/35).

Gerhard Löffler, Referatsleiter der Energiewirtschaft und -beratung im Amt der Landesregierung, fasste in seinem Impulsvortrag die aktuellen Handlungsfelder in drei Kernaufgaben zusammen: "Erstens: Raus aus Öl und Gas. Zweitens: 100 Prozent erneuerbarer Strom mithilfe von Biomasse, Wasser-, Wind- und Solarkraft. Und drittens: Energieraumplanung."

” Bild: SN/sw/Andreas Rachersberger Alois Schläffer, KEM-Manager „Jeder, der zum Thema Ideen hat, kann sich gerne melden.“

In mehreren moderierten Diskussionen in Online-Arbeitsgruppen zeigte sich, dass Potenziale für den Ausbau von erneuerbaren Energien im Pinzgau (Photovoltaik, Wind) durchaus vorhanden wären, aber Investitionen durch aktuell niedrige Gaspreise wirtschaftlich erschwert würden. Es fehle auch noch das Bewusstsein für den dringenden Ausbau- und Handlungsbedarf und teilweise die Akzeptanz gegenüber Maßnahmen (zum Beispiel Windrädern).

Im Pinzgauer Mobilitätssektor seien bereits Einzelinitiativen im Bereich E-Mobilität und ein generelles Bewusstsein da, die Lade-Infrastruktur sei jedoch noch nicht ausreichend ausgebaut. Im Tourismus gebe es viele innovative Ideen, die sich aber im bestehenden System schwer durchsetzen könnten - und daher stärker unterstützt und entsprechend einem regionalen Leitbild vorangetrieben werden müssten.

Eine große Chance wird darin gesehen, die Region als ganzjährige nachhaltige Tourismusdestination zu entwickeln, den Fokus auf regionale Lebensmittel zu stärken und Tourismusbetriebe sowie Infrastruktur energetisch auf den neuesten Stand zu bringen - um so als Vorbildregion zu wirken.