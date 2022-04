Klimaschutz durch mehr Streuobstwiesen

In den vergangenen Jahren verschwanden viele Streuobstwiesen. Neue Initiativen sollen diese wieder verstärkt fördern.

Streuobstwiesen gelten als ein artenreiches Biotop. Sie bieten Tausenden Arten einen Lebensraum. "Doch immer mehr wird ihre Bedeutung erkannt und auch gefördert", sagt Peter Rathgeb, der Obmann des regionalen Obst und Gartenbauvereins der Sonnenterrasse: "Geprüft wird sogar die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe."

Auf Streuobstwiesen stehen großkronige Obstbäume unterschiedlichen Alters und Größe locker und oft wie zufällig verstreut. Bunt gemischt gedeihen hier, je nach Region, Apfel-, Birn- oder etwa Kirschbäume. "Viele setzen aktuell bei Neuanpflanzungen auf höhere Stämme, damit auch landwirtschaftliche Fahrzeuge auf diesen Wiesen fahren können. Bis vor etwa 30 Jahren waren diese Obstsorten auch noch eine wichtige Einnahmequelle. Selbst das Dörrobst wurde wiederverwendet", erzählt er, "doch allein in unserer Gegend gibt es mittlerweile rund 40 Prozent weniger."

Der Obstertrag hat einen zweijährigen Rhythmus, "heuer kündigt sich von der Blüte ein sehr ertragreiches Jahr bei uns an", freut sich der Obst- und Gartenbauobmann. Über das Land Salzburg werden neue Streuobstwiesen in Hofnähe gefördert, "auch die Verarbeitung ist zunehmend Thema", so Rathgeb, es gibt auch für besondere Obstsorten eine Zusammenarbeit mit Baumschulen für die Veredelung.

Gesundes und klimarobustes Obst

Rathgeb erzählt von neuen Studien, die gezeigt hätten, dass Apfelbäume ihr Mikrobiom in gleichem Maße wie ihre Gene vererben. Die Ergebnisse legen den Grundstein für neue Züchtungsstrategien für gesundes und klimarobustes Obst und Gemüse. "Früher wurde immer gesagt, dass sich nur direkt unter der Schale wertvolle Vitamine befinden. Das ist allerdings nicht korrekt, weiß man nun. Die wertvollen Inhaltsstoffe verteilen sich im ganze Apfel bis hin zum gesunden Kerngehäuse." Hier warnt er allerdings: "Gesund sind aber nur die Bio-Obstsorten, denn viele andere sind gespritzt und da kann man keinesfalls das Kerngehäuse essen."

Immer wieder gibt es neue Sorten, "wir haben allein bei uns auf der Sonnenterrasse rund 150 verschiedene Apfel- und rund 70 Birnensorten."



Wunder der Artenvielfalt

Nicht nur Insekten wie Bienen, Käfer, Schmetterlinge und Co., sondern auch zahlreiche Vögel und einige Reptilien und Amphibien fühlen sich auf Streuobstwiesen wohl. Sie sind ein wahres Wunder, was die Artenvielfalt, also den Reichtum an Tieren und Pflanzen angeht, denen sie einen Lebensraum bieten. Schätzungen zufolge leben und wachsen zwischen 3000 und 5000 verschiedene Tiere und Pflanzen auf einer Streuobstwiese.

Die Bäume wirken sich auch auf den Wasserhaushalt der Böden aus. Die Verdunstung verringert sich, was wiederum den Bodenpflanzen zugutekommt. Gleichzeitig kommt es zu Kühlungseffekten durch die Bäume. Das verbesserte Mikroklima führt gerade an manch trockenen Standorten zu einer Verbesserung des Ertrags.





Am 29. April ist Tag der Streuobstwiese - Informationen zur richtigen Obstbaumpflege und Besichtigungen sind am Ortnergut (Hölzl) in Eben möglich.