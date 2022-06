Klimastreiks: Bewegung sucht nach Garagen-Aus neue Ziele

Vor mehr als drei Jahren starteten in Salzburg die freitäglichen Proteste von Schülern für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Bei einem Bundestreffen will man sich neu orientieren.

Nach dem überraschend schnellen Aus für die Mönchsberggarage nach der Bürgerbefragung am Wochenende ist die Begeisterung groß bei den Salzburger Vertreterinnen und Vertretern der Fridays-for-Future-Bewegung. "Wir konnten den Lobautunnel verhindern, jetzt haben wir den Garagenausbau verhindert", sagt die 16-jährige Lena Müller. Die von der Bewegung geäußerte Kritik werde stark wahrgenommen, der Aktivismus gegen die Garage habe nach der schwierigen Pandemiezeit eine Begeisterung entfacht, sagt sie. "Ich kenne allein in meiner Schule ganz viele, die zur Abstimmung gegangen sind." Da sei es auch passend, dass nun von Freitag bis Sonntag ein bundesweites Vernetzungstreffen der jungen Klimaaktivisten in Salzburg stattfinde. "In Salzburg hat sich die Gruppe an aktiven Leuten in den vergangenen Monaten verdoppelt", sagt Paul Wolfgruber (20).

Der - aus der Sicht der Bewegung - Erfolg im Kampf gegen die Garage nimmt aber auch gleichzeitig Wind aus den Segeln. Denn bereits geplante Aktionen sind nun nicht mehr nötig. So hätten die rund 40 Aktivisten aus ganz Österreich geplant, im Rahmen des Vernetzungstreffens auf dem Protestcamp am Mozartplatz zu übernachten. Darauf habe man sich schon gefreut, sagt die 23-jährige Klara König, eine der Bundessprecherinnen der Bewegung. Nun ist das Camp abgebaut.

Den Aktivistinnen und Aktivisten ist jedenfalls klar, dass man neue Wege suchen muss, um auf ihre Anliegen für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel aufmerksam zu machen. Denn mit den freitäglichen Protestaktionen, die in Salzburg im Frühjahr 2019 erstmals stattfanden, erreicht man mittlerweile kaum noch Aufmerksamkeit.

"In Wien und Graz haben wir angefangen, unsere Aktionen diverser zu gestalten", sagt Klara König. So habe man etwa vor dem Bundeskanzleramt ein "Die In" mit 79 Personen veranstaltet: Dabei lassen sich die Aktivisten wie tot auf den Boden fallen: eine Anspielung auf die tödlichen Auswirkungen des Klimawandels. Mit der Aktion wollte man darauf aufmerksam machen, dass es in Österreich seit 550 Tagen kein gültiges Klimaschutzgesetz mehr gibt: Das alte lief 2021 aus, ein neues wurde noch nicht beschlossen.

Auch wenn die Fridays-for-Future-Aktivisten mit dem Stopp der Tunnel- und Garagenprojekte Erfolge sehen, sind sie sich einig: Die Politik tut nach wie vor zu wenig gegen den Klimawandel. Das hat die Radstädterin Anika Dafert nun auch in ihrem Studium gemerkt. Sie war eine der Ersten, die sich an den Klimastreiks in Salzburg beteiligten. Mittlerweile studiert sie in Wien Umwelt- und Bioressourcenmanagement und ist wie Klara König Bundessprecherin der Bewegung.

Ihre Bachelor-Arbeit wollte Anika Dafert zum neuen Klimagesetz schreiben. "Nachdem der Entwurf bereits seit einem Jahr vorlag, habe ich mich im März für das Thema entschieden." Da das Gesetz nicht und nicht beschlossen wurde, startete sie ihre Arbeit mit einer Analyse über das abgelaufene Klimaschutzgesetz.

Mittlerweile ist sie mit ihrer Abschlussarbeit fertig, das Gesetz ist aber immer noch nicht in Kraft. "Dabei steht das sogar im Regierungsprogramm. Aber es ist unglaublich, dass es aus parteipolitischem Hickhack nicht beschlossen wird. Wenn Österreich keinen Plan hat, wie man Klimaneutralität erreicht, dann werden wir das auch nie schaffen."