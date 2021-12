"Klimastreit" um Weltcup der Zielspringer in Thalgau

Ist die Austragung des Fallschirm-Weltcups in Thalgau in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß? In der Gemeindestube fiel die Entscheidung eindeutig für eine Fortsetzung aus.

SN/sw/tvb/manfred laux Den Fallschirm-Weltcup im Zielspringen wird auch in den nächsten Jahren für ein Spektakel in Thalgau sorgen.