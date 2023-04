Klimawandel: Die Waldrappe brauchen ein neues Wintergebiet

Plus

Weil es im Herbst nördlich der Alpen immer länger warm ist, brechen die Waldrappe immer später in ihre Wintergebiet in der Toskana auf und schaffen dann oft die Alpenüberquerung nicht mehr. Die Lösung ist ein neues Winterquartier - in Spanien.

BILD: SN/WALDRAPPTEAM Wenn noch kein Schnee liegt, gelingt den Waldrappen der Flug über die Alpen aus eigener Kraft. BILD: SN/WALDRAPPTEAM Ein mit Mehlwürmern bestückter Futterautomat lockte die eingeschneiten Waldrappe an. Sie wurden eingefangen und mit dem Auto nach Italien gebracht.