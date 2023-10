Klimawandel: Ein düsteres Bild und trotzdem Hoffnung - ein Besuch bei den Mittersiller Gesundheitstagen

Wer nachhaltig und klimaschonend lebt, tut auch der Gesundheit viel Gutes. Ein Blick in den Vortrag des Umweltmediziners Heinz Fuchsig.

Einer der hochkarätigen Referenten bei der bereits 36. Ausgabe der Gesundheitstage war Heinz Fuchsig. Der Allgemeinmediziner ist Umweltreferent der Ärztekammer Tirol und mit seinen erworbenen Expertisen auch für die Österreichische Ärztekammer tätig. Und er hat zum Beispiel einen Beschluss des Weltärztebundes zur Feinstaubreduktion initiiert.

Dass Fuchsig seinen Vortrag "Klimahoffnung trotz Klimawandel" direkt im Anschluss an die Projektpräsentation der BORG-Schüler/-innen zum Thema "Atemluft" (Infos siehe unten) hielt, war also kein Zufall. Fuchsig sinngemäß: "Die gesundheitlichen beziehungsweise krebserregenden Auswirkungen der Feinstaubbelastung werden bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung und offenbar auch politisch total unterschätzt. Die ÖVP hat ein Maßnahmenpaket zwar schon seit 1989 im Regierungsprogramm stehen, aber es ist immer noch nicht umgesetzt. Die Schweiz hingegen führte ein Belohnungssystem für Unternehmen ein, damit diese ihre Lkw, Baumaschinen und Busse mit Partikelfiltern nachjustieren. Und: Es gibt dort nur halb so viele Krankenstände."

Als weiteres Beispiel führte der Vortragende seine Heimat an: "In Tirol bekommen überdurchschnittlich viele Menschen Lungenkrebs - unter anderem wegen der stark befahrenen Inntalautobahn und auch wegen der vielen Holzöfen, die im Einsatz sind." Zurück jedoch zum Thema "Klimahoffnung". Diese sieht Heinz Fuchsig zum Beispiel in der massiven Nutzung von Wind- und Sonnenenergie, im Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge oder in der Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten gegen den Klimawandel. "In Bezug auf das Ozonloch ist es ja auch gelungen, innerhalb von zehn Jahren die FCKW-Emissionen (Anmerkung der Redaktion: Fluorchlorkohlenwasserstoffe) um 98 Prozent zu reduzieren."

Autos und Werkzeug lassen sich auch teilen

Und dann gibt es noch jene Maßnahmen, die jede(r) Einzelne setzen kann. Und die zudem den riesengroßen Bonus haben, dass sie rasch positive Auswirkungen auf die eigene Gesundheit haben: Zu Fuß gehen, Rad fahren, weniger essen oder ein entschleunigteres Leben führen. Was den Umstieg auf E-Autos betrifft, sei die noch bessere Lösung natürlich das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Umstieg auf Carsharing-Modelle. Fuchsig selber lebt in einem gemeinwohlzertifiziertem Mietshaus, in dem die Bewohner zum Beispiel Autos oder auch Werkzeug miteinander teilen.

Kein Wunder, dass dem Referenten die Themen so sehr unter den Nägeln brennen; er befasst sich intensiv mit den Folgen der Erderwärmung. Und mit den Auswirkungen auf die Menschen. Hier einige belegbare Beispiele des düsteren Bildes: extreme Zunahme von Hitzetagen, Überschwemmungen, Waldbränden. Wasserknappheit/Dürre, aussterbende Arten, ein großer Anteil an komplett unbewohnbaren Gegenden.

BORG-Schüler/-innen & das Citizen-Science-Projekt

Schüler/-innen des BORG Mittersill sind Teil eines "Citizen-Science-Projektes" der Uni Innsbruck. Sie führen in der Tiroler Landeshauptstadt und auch im Pinzgau mit einem kleinen Gerät Feinstaubmessungen durch. Das bei den Gesundheitstagen präsentierte Zwischenergebnis zeigte z. B. im Bereich Stuhlfelden-Mittersill deutliche Unterschiede zwischen Radweg und Landesstraße. Bei Stau wird dieser Unterschied noch eklatanter. Umweltmediziner Heinz Fuchsig: "Im Stau den Motor bitte unbedingt abstellen."

"Atemluft" - So nennt sich dieses Cititzen Science Projekt, bei dem nicht "nur" Schülerinnen und Schüler, sondern alle Interessierten mitmachen können. Je mehr Personen Feinstaubmessungen durchführen, desto aussagekräftiger sind die Statistiken. Wer also Interesse hat, kann sich gerne im BORG Mittersill oder direkt bei Leander Stark , dem Projektbetreuer von der Uni Innsbruck, melden. Zum Messen bekommt man einen sogenannten Protektor.

Kontakt: leander.stark@uibk.ac.at