Klimawandel: Extremwetter werden auch im Pongau häufiger

Extremwetterereignisse nehmen als Folge des Klimawandels zu. Im Pongau sind insbesondere das Gasteiner- und Großarltal sowie die Schneise von St. Johann über Wagrain bis Flachau betroffen, weiß Michael Rachensperger, Katastrophenschutzreferent auf der Bezirkshauptmannschaft in St. Johann.

Michael Rachensperger ist seit diesem Sommer neuer Katastrophenschutzreferent an der Bezirkshauptmannschaft in St. Johann. Für ihn steht fest: "Extremwetterereignisse werden häufiger und intensiver." Um sich im Bezirk bestmöglich darauf vorzubereiten, bräuchte es seiner Ansicht nach insbesondere einen Fokus auf Gemeinschaftlichkeit: "Es ist schon erstaunlich, wie lange sich teilweise gegen dir Gründung von Wassergenossenschaften gewehrt wird. Wenn dann ein Schadensereignis eintritt, geht es plötzlich schnell und alle wollen Schutzmaßnahmen umsetzen. Es braucht von vorn herein mehr Vertrauen und Miteinander, um präventiv agieren zu können und damit Katastrophen zu verhindern", sagt Rachensperger im Rahmen der Naturgefahrentagung der "Klar!"-Regionen Pongau und Pinzgau.