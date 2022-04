Klimawandel fordert auch Feuerwehren

Mehr Ausrückungen, aber auch mehr Mitglieder: Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser im Gespräch mit den PN.

"Das vergangene Jahr war für uns durchaus sehr fordernd", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser. Und das nicht nur, weil es insgesamt 1627 Einsätze für die Feuerwehren gab, sondern vor allem auch deswegen, "weil es nicht immer einfach war, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten".

Man habe zwar überall in aufgeteilten Gruppen gearbeitet, um Coronacluster zu vermeiden, "und bei den Übungen und Schulungen nur das Nötigste organisiert. Phasenweise konnten wir auch leider keine Schulungen für unsere Jugend anbieten. Die unterschiedlichsten Veranstaltungen und Bewerbe wurden gestrichen. Das alles holen wir jetzt Schritt für Schritt nach", hofft er auf bessere Zeiten nach der Coronapandemie. Erstaunlicherweise sind bei den Feuerwehren trotzdem die Mitglieder während der Pandemie kontinuierlich mehr geworden und Lottermoser freut sich: "Wir haben nun auch rund 300 jugendliche Mitglieder."

In St. Martin wurde eine neue Jugendgruppe gestartet, "das ist durchaus erfreulich, denn nicht allen geht es beim Nachwuchs so gut." Im vergangenen Jahr wurden von den 25 Feuerwehren 6988 Stunden für Brandeinsätze und 19.615 Stunden für technische Einsätze im Bezirk bewältigt. "Es waren größere Brände dabei, in Gastein, St. Johann oder auch in Bischofshofen. Im letzten Jahr gab es aber auch mehrere Hochwassereinsätze durch massive lokale Wetterkapriolen wie etwa besonders in St. Johann."



Mehr Einsätze durch Waldbrände oder Hochwasser

Der Bezirkskommandant befürchtet, dass mit dem Klimawandel diese Einsätze künftig mehr statt weniger werden: "Wir müssen uns leider darauf einstellen, dass wir oft innerhalb kürzester Zeit massive Ereignisse wie Hochwasser oder Überschwemmungen bewältigen müssen. Das könnten in Zukunft natürlich auch mehr Waldbrände durch die Zunahme von Trockenheit sein."

Prinzipiell würden in Gemeinden, in denen es ein Wachstum der Infrastruktur oder der Einwohnerzahl gebe, auch die Einsätze der Feuerwehren ansteigen: "Hier bedarf es von uns Anpassungen." Die administrativen Aufgaben nehmen zu. Doch was das administrative Geschehen anbelangt, sind die Feuerwehren mit dem Bezirkskommandanten gut aufgestellt. Denn er ist nicht nur für die 2325 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren im Pongau zuständig. Seit fast drei Jahren ist der Pfarrwerfener auch stellvertretender Landesfeuerwehrkommandant und in den verschiedensten Arbeitsgruppen bzw. Ausschüssen des Landes- und Bundesfeuerwehrverbandes - zum Teil als Vorsitzender - tätig. Der coronabedingte Einbruch der staatlichen Förderungen wird für die Feuerwehren zur zusätzlichen Herausforderung.

Florianifeiern und mehr Ausbildung

Für die nächste Zukunft hofft man auf viele Florianifeiern, aber auch gemeinsame Übungen und andere Veranstaltungen, "um auch in der Öffentlichkeit wieder mehr präsent sein zu können. Wir haben etwa bald wieder Ausbildungstage im Chemiepark Gendorf. Alles auf einmal ist nicht möglich, aber es passiert schon einiges in den nächsten Wochen." Österreichweit wird die neue Einsatztaktik bei Einsätzen in Tunnelanlagen ausgerollt. Der Landesfeuerwehrverband bietet dazu verschiedene Lehrgänge in einem Stufenmodell an. In den Ortsfeuerwehren erfolgt die praktische Anwendung. "Hierzu haben wir auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Polizei gestartet." Den kommenden Tunnelbaustellen und den damit einhergehenden Staus - wie auch in vergangenen Jahren - sieht er mit einigen Sorgenfalten entgegen, "doch wir sind dazu mit allen Beteiligten wie Asfinag und Land in laufenden Gesprächen."

Einige Führungsfunktionen im Bezirk wurden neu besetzt, "bislang ist es erfreulicherweise immer noch gelungen. Aber einfacher wird auch das nicht, denn die Verantwortung ist doch groß."

Daten & Fakten

Freiwillige Feuerwehr im Pongau 2021

Sieben Großbrände, weiters elf mittelgroße Brände und 117 Kleinbrände samt 30 nachbarliche Löschhilfen - das waren die 165 Brandeinsätze im vergangenen Jahr 2021. Bewältigt wurden von den insgesamt 2325 Mitgliedern im Pongau auch acht Brandsicherheitswachen.



Insgesamt gab es für die Feuerwehren 1627 Einsätze, davon waren 1232 technische Einsätze. Stundenaufwand: 6988 Stunden für Brandeinsätze, 19.615 Stunden für technische Einsätze, 2851 für Fehlalarme, 334 für Brandsicherheitswachen.

Schulungen: 14.818 Stunden der Feuerwehrjugend. Schulung und Ausbildung Feuerwehr 29.700

35.518 Stunden für Verwaltung und Wartung.