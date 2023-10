Klinik versorgt Psyche des Innergebirgs

"Psychische Erkrankungen werden zu oft totgeschwiegen", sind sich die Experten im Rahmen der Tagesklinik-Tagung im Kardinal Schwarzenberg Klinikum einig. Das Schwarzacher Krankenhaus legte bereits vor Jahren wichtige Grundsteine für die psychische Versorgung des gesamten Innergebirgs und baute diese nach und nach weiter aus.

30 bis 40 Prozent der Bevölkerung leiden laut Experten in ihrem Leben einmal an einer psychischen Erkrankung. "Dennoch sind diese in der Gesellschaft weitestgehend noch ein Tabuthema", bedauert Christa Renoldner, Expertin für tagesklinische (Psycho-)Therapieformen. Um aber jenen Personen bestmöglich in der Behandlung von psychischen Erkrankungen zu helfen, legte man beim Kardinal Schwarzenberg Klinikum mit der 2017 errichteten Tagesklinik essenzielle Grundsteine für die psychologische Versorgung des Innergebirgs.

Immer mehr Jugendliche betroffen

"Auffällig ist, dass immer häufiger junge Personen zu uns kommen", weiß Christoph Etzer, klinischer Psychologe des Klinikums in Schwarzach. "Der besondere Vorteil der Tagesklinik - gegenüber der stationären Behandlung - ist, dass die Patienten ihren Alltag nicht verlassen müssen. Sie kommen in der Früh zu uns, nehmen an Einzel- und Gruppentherapien teil, tauschen sich mit anderen Patienten aus und kehren am Nachmittag zu ihrem Zuhause und damit auch in ihren Alltag zurück."

Marc Keglevic, Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie in Schwarzach, weiß: "Eine psychische Krankheit ist auch eine Krisensituation. Die Tagesklinik hilft unter anderem auch dabei, im Alltag nicht in alte Strukturen zurückzufallen und damit eine Erkrankung wieder aufkeimen zu lassen. Außerdem profitieren Patienten nach einer stationären Aufnahme von der weiterlaufenden Behandlung in der Tagesklinik."

Schwarzach als Parade-Beispiel

Eine österreichweite Besonderheit in Schwarzach ist dabei, dass die stationäre Behandlung wie auch die Tagesklinik unter einem Dach Platz finden, hebt Christa Renoldner hervor. Kristin Lehninger, Leiterin der Ergotherapie, Kunsttherapie und Musiktherapie in Schwarzach, erklärt weiter: "Zusätzlich zu der mobilen Behandlung, die wir in Schwarzach fallweise ebenfalls anbieten, können wir den Patienten in allen Situationen helfen. Dabei spielt auch die hervorragende Vernetzung der verschiedenen Abteilungen ein große Rolle. Ein weiterer Pluspunkt, den wir durch das lückenlose Behandlungsangebot hier in Schwarzach haben."

Doch die psychologischen Abteilungen leiden - wie fast alle medizinischen Fächer - an einem Fachkräftemangel. "Wünschenswert wäre eine Tagesklinik in jedem Bezirk, denn für Personen mit psychischen Erkrankungen ist die Anreise allein schon eine große Herausforderung. Leider haben wir sie im Innergebirg nur in Schwarzach. Das ist jedoch nicht nur ein politisches oder finanzielles Problem - sondern es mangelt einfach am Personal", erklärt Marc Keglevic weiter.

Austragung der Tagesklinik-Tagung ist große Ehre für Klinikum

Dass man in Schwarzach mit seinen umfangreichen Angeboten in der psychologischen Betreuung eine Vorreiterrolle einnimmt, unterstreicht auch die Tagesklinik-Tagung, die vor Kurzem in den Räumlichkeiten des Schwarzenberg Klinikums stattfand. "Diese Tagung findet in Österreich ein Mal pro Jahr statt. Für uns ist es eine große Ehre, diese hier in Schwarzach abzuhalten", erklärt Lars Atorf, Pressesprecher des Schwarzacher Krankenhauses. Diese Tagung zog Hunderte Experten aus ganz Österreich, die sich im Rahmen des Programms durch Vorträge wie auch Workshops fortbildeten, in den Pongau.