Klinikchef sagt zu: Mittersill bleibt Akutspital

Die Salzburger Landeskliniken präsentierten in Zell am See ihre Pläne für die Pinzgauer Spitäler.

Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken (SALK), Paul Sungler, hat am Mittwoch in Zell am See den Gemeinderatsfraktionen und der Spitalsleitung das Konzept vorgestellt, wie das Tauernklinikum weitergeführt wird, wenn es wie Tamsweg und Hallein unter das Dach der SALK kommt. Bisher ist die Stadt Zell am See Rechtsträger des Klinikums mit den Standorten Zell am See und Mittersill. Der Zeller Bürgermeister Peter Padourek (ÖVP) will es wegen der steigenden Verluste zwar abgeben, verlangt aber eine Sicherstellung der Versorgung im Pinzgau.