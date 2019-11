Knalleffekt im Finale von Zeller Mordprozess: Beweisverfahren kurzfristig wieder aufgenommen

Im Salzburger Prozess gegen jene zwei Pinzgauer Burschen wegen Mordes an einer 20-jährigen Frau in Zell am See könnte es heute doch kein Urteil geben: Auf Basis eines Donnerstagvormittag eingelangten Antrags von Robert Morianz, dem Verteidiger des nicht geständigen Zweitangeklagten, hat die Vorsitzende Richterin die Rechtsbelehrung der Geschworenen gestoppt und das Beweisverfahren wieder eröffnet. Um 14 Uhr wird weiterverhandelt.

Im Prozess um die Ermordung der 20-jährigen Modeverkäuferin sollten ursprünglich heute, Donnerstag, am späten Nachmittag die Urteile fallen. Wie berichtet wird dem - geständigen 18-jährigen Erstangeklagten unter anderem angelastet, am 20. Oktober 2018 die junge Frau vor deren Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Zell am See erschossen zu haben. Mitangeklagt ist ein 19-jähriger - nun ehemalige - Freund des Erstangeklagten. Ihm wird vorgeworfen, den 18-Jährigen damals zum Mord an der Verkäuferin angestiftet bzw. bestimmt zu haben; der Zweitangeklagte bestritt dies im seit Oktober laufenden und eigentlich gestern, Mittwoch, geschlossenen Geschworenenverfahren entschieden. Im Prozess wurde der 19-Jährige aber vom 18-jährigen geständigen Schützen schwer belastet.

Am Donnerstagmittag teilte nun aber Peter Egger, der Sprecher des Landesgerichts, mit, "dass das Beweisverfahren heute um 14 Uhr wieder eröffnet wird. Grund ist ein Beweisantrag des Verteidigers des Zweitangeklagten, der während der Rechtsbelehrung der Geschworenen durch die Berufsrichter bei der Vorsitzenden Richterin eingelangt ist".

Rechtsanwalt Robert Morianz, der Verteidiger des 19-jährigen, zum Vorwurf der Anstiftung zum Mord nicht geständigen Zweitangeklagten, bestätigte den SN, am Donnerstagvormittag der Vorsitzenden Richterin einen entsprechenden Antrag auf Wiederaufnahme des Beweisverfahrens übermittelt zu haben. Als Begründung für seinen kurzfristigen, überraschenden Antrag sagt Morianz auf SN-Anfrage: "Ich bin heute, Donnerstagfrüh, von einem Vertreter aus dem Bereich der Jugendwohlfahrt in Zell am See telefonisch kontaktiert worden. Dieser Mann erzählte mir, dass es einen Zeugen geben soll, der mit dem Erstangeklagten, der die Frau erschossen hat, gemeinsam in der Justizanstalt in einer Zelle saß. Und diesem Zeugen soll der Erstangeklagte erzählt haben, dass ihm ein Drogendealer den Auftrag zum Mord an der Frau gegeben habe - und nicht mein Mandant, für dessen - angeklagte - Bestimmungstäterschaft es keinerlei objektive Beweise gibt."