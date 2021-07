Knapp 110 neue Rekruten in der Struckerkaserne

Bei der Angelobung am 29. Juli wird Hauptmann Peter Kern aus Predlitz offiziell die Verantwortung als neuer Kasernenkommandant übergeben.

Frischer Wind weht seit Anfang Juli in die Struckerkaserne in Tamsweg. Knapp 110 Rekruten rückten ein. Die Grundausbildung findet vier Wochen lang in Tamsweg statt. Danach kommt rund ein Drittel nach Salzburg. Sie werden für die Funktionen wie Scharfschützen oder Aufklärer ausgebildet. Jäger, Schreiber oder auch Wachesoldaten bleiben in Tamsweg.

Seit Ende April ist Hauptmann Peter Kern nun in der Struckerkaserne in Tamsweg stationiert. Seit 1. Juli ist der Predlitzer Kompaniekommandant. Aktuell findet die Übergabe vom bisherigen Kasernenkommandant ...