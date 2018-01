Knapp 15 Grad in Salzburg: Frühlingsgefühle mitten im Winter

Rund um den Residenzplatz in der Salzburger Altstadt genossen die Menschen am Montag Sonnenschein und milde Temperaturen. Knapp 15 Grad Celsius wurden in der Stadt Salzburg gemessen, sagte Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Während es am Dienstag und am Mittwoch, bei wechselhaftem Wetter mild bleibt, kommt ab Donnerstag der Winter zurück - es wird wieder deutlich kühler. Auf den Bergen werde es viel neuen Pulverschnee geben, sagte Niedermoser. Ab kommender Woche sei mit unterdurchschnittlichen Temperaturen zu rechnen.

Noch wärmer war es im Osten Österreichs, in Wien wurden als Höchstwert 16 Grad gemessen, in Eisenstadt und Wiener Neustadt gar 19 Grad. Und das im Hochwinter. Aber es ist nur ein Zwischenspiel.







(SN)