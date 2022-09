Knapp 70 Fiakerpferde sind in Salzburg im Einsatz

"Wir stehen ständig unter Beobachtung", sagt Daniel Schmeisser. Er meint nicht nur seinen eigenen Betrieb, sondern auch den der weiteren vier Fiakerunternehmen mit insgesamt 65 bis 70 Pferden in Salzburg. Tierschützer fordern seit Jahren ein Aus für Fiakerfahrten in der Stadt. In den letzten fünf bis sechs Jahren seien die Kritiker extremer geworden, würden den Kutschern auf Schritt und Tritt folgen und alles mit dem Handy filmen, berichtet Daniel Schmeisser. Wenn die Kritik berechtigt sei, wie zuletzt im vom Verein ...