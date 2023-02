Knapp 800 Betten stehen in Salzburgs Pflegeheimen leer

In privaten städtischen Heimen steht fast die Hälfte der Betten leer. Die Stadt warnt vor dubiosen Pflegeangeboten.

50 Vollzeitkräfte sucht die Stadt Salzburg derzeit für ihre Seniorenwohnheime. Wegen der hohen Teilzeitquote geht man von 75 Personen aus, die zusätzlich für die Pflege gebraucht werden. Zudem stehen in diesem Jahr 21 Pensionierungen an. Insgesamt suche man für 2023 also 100 Pflegekräfte.

Dabei stehe man in den städtischen Heimen im Vergleich zu anderen Einrichtungen noch relativ gut da, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Derzeit seien "nur" 15 Prozent der Plätze in den städtischen Heimen aus Personalmangel nicht ...