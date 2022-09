Kniffliger Prozess in Salzburg: Stalkte ein Lungauer seine Exfreundin?

Wegen des Straftatbestands der "beharrlichen Verfolgung" (§ 107a Strafgesetzbuch), gemeinhin als Stalking bekannt, stand am Donnerstag ein Lungauer (21) am Salzburger Landesgericht vor Richter Thomas Tovilo-Moik. Der 21-Jährige bestritt die Vorwürfe.

Laut Strafantrag soll der junge Angeklagte seine ehemalige Langzeitfreundin von September 2021 bis Juli 2022 "unzumutbar in ihrer Lebensführung beeinträchtigt" haben. So habe er die Exfreundin im inkriminierten Tatzeitraum unzählige Male angerufen, bis zu 120 Mal am Tag; zudem soll er ihr eine Vielzahl Whats-App oder SMS geschickt, ihr Geschenke vor die Wohnungstür gelegt oder sie am Arbeitsplatz aufgesucht haben. Einmal habe er sie auch körperlich attackiert, weshalb ihm auch Körperverletzung angelastet wird.

"Mein Mandant hat die Taten, so wie vom angeblichen Opfer behauptet, nicht begangen. Er hat die Exfreundin auch nie attackiert und verletzt", wies RA Franz Essl, Verteidiger des Angeklagten, die Vorwürfe scharf zurück. Laut Essl hätten sein Mandant und die fast gleichaltrige Frau auch nach dem behaupteten Tatzeitraum "noch eine Beziehung gehabt - und dabei auch Sex".

Der 21-Jährige sagte, dass er mit der nunmehrigen "Ex" 2016 "zusammengekommen" sei. Die Eltern von ihr seien gegen ihre Liaison gewesen, "wir haben uns daher zuletzt heimlich getroffen und waren bis Mai 2022 zusammen". Er sei von ihrer Anzeige "überrascht, ja schockiert" gewesen. - Die junge Frau wiederum beteuerte, dass ihre Vorwürfe stimmten. Dass sie den Angeklagten auch heuer noch mehrmals besucht oder getroffen habe, sei nur passiert, "weil er so schlecht drauf war; ich hatte Angst, dass er sich was antut". Sex habe sie aber "sicher nicht mehr" mit ihm gehabt.

Der Prozess wurde zur weiteren Beweisaufnahme vertagt.