Know-how aus Oberalm für Taiwans Feuerwehrler

Seiwald Feuerwehrtechnik baut Feuerwehrautos für Oberalm, Thalgau, Bad Hofgastein - und auch für Kameraden im Fernen Osten.

Dieser Tage wird der letzte Container Richtung Taiwan eingeschifft, dann ist es vollbracht: In rund anderthalb Jahren hat Seiwald Feuerwehrtechnik für das taiwanesische Militär 91 Chemielöschwagen konstruiert.

"Kurze Wege, direkter Kontakt zum Chef, schnelle, verbindliche Antworten", erklärt Walter Seiwald, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Andreas seit 1988 führt: So konnte das vergleichsweise kleine Oberalmer Unternehmen (22 Mitarbeiter) den Auftrag an Land ziehen, sogar in Konkurrenz zum oberösterreichischen Weltmarktführer Rosenbauer.

1917 hatte Johann Seiwald den Betrieb als Wagnerei gegründet, aber schon damals wurden auch Handwagen für die Feuerwehr angefertigt. In den 1960ern stellte sein Sohn Josef den Betrieb auf Karosseriebau um, heute werden fast ausschließlich Feuerwehrfahrzeuge aller Art und Größe konstruiert.

"Es musste nur noch vor Ort zusammengebaut werden, fast wie ein Ikea-Schrank." Walter Seiwald, GF

Im Herbst 2017 kam das Taiwan-Geschäft zustande, schon im Jänner 2018 ging das erste Fahrzeug Richtung Taiwan - ein schönes "Geschenk" zum 100. Firmengeburtstag. Die schnelle Abwicklung des Auftrags war nur dank des bewährten Baukastensystems der Firma möglich: "Wir haben die fertigen Teile geliefert, drüben musste es nur noch zusammengebaut werden, fast wie bei einem Ikea-Schrank", schmunzelt Seiwald. "Wir waren so gut vorbereitet, dass 30 Autos in rund 30 Wochen gebaut wurden." Am Standort in Oberalm konstruiert die Firma normalerweise rund 30 Autos in einem Jahr.

Im Dezember 2017 kam ein taiwanesisches Team nach Oberalm, um das erste Fahrzeug gemeinsam mit den Österreichern zu bauen, im Lauf des Jahres 2018 flog Walter Seiwald mehrfach mit Mitarbeitern zu Champion Auto, um seinen Partner vor Ort beim Zusammenbau zu unterstützen.

Nach Abschluss des Auftrages stehen aktuell schon wieder Löschfahrzeuge für die Feuerwehren Thalgau und Bad Hofgastein auf der Werkbank - aber auch neue Aufträge aus Übersee sollen folgen. "Aufträge über 90 Fahrzeuge sind es natürlich so schnell nicht mehr, aber unser Partner will weiter mit uns zusammenarbeiten, wir haben Kontakte nach Hongkong, Korea und China, allein dort werden jedes Jahr 10.00 Feuerwehrfahrzeuge gekauft."