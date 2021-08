Koch verkaufte sein Gasthaus um in den Pflegeberuf zu wechseln

Stefan Hauser hat seine Lebensplanung schon öfter geändert. Aber dass er nun im Herbst ein Pflegestudium an der Fachhochschule absolvieren wird, hätte er sich vor ein paar Jahren nicht gedacht. Der 36-Jährige wurde in eine Gastronomiefamilie geboren und wollte eine große Kochkarriere hinlegen. Seine Lehre habe er in verschiedenen Haubenbetrieben wie dem Hubertushof oder dem Pfefferschiff absolviert, sagt Hauser. "Ich habe für Angela Merkel, Franz Beckenbauer und Oliver Kahn gekocht."

Da er jung Vater wurde, wählte er dann ...